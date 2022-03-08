KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KALLI'NIN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika

Isparta'da, köpeklerden kaçmak isterken otomobil çarpan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Rabia Kallı'nın (20), kafa travmasına bağlı beyin hasarı nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Olay geçen pazar günü akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı, ihbarla gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan, Rabia Kallı'nın tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü açıkladı. Başhekim Yazkan, "Öğrencimiz genel durumu ağır olacak şekilde acil servisimize başvurdu. Acil servisimizde yapılan ilk tetkiklerimiz neticesinde kafa travması olduğu tespit edildi. Yine acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından anestezi yoğun bakım ünitemize aldık hastamızı. O günden bu yana hocalarımız tarafından takip ediliyor" dedi.

Hastane Yoğun Bakım Uzmanı Pınar Karabacak ise acil serviste ilk müdahalenin yapıldığını belirterek, daha sonra hastanın kafa travması nedeniyle yoğum bakımda tedaviye alındığını söyledi. Karabacak, kafa travmasına bağlı beyin hasarı olan hastanın tedavisinin halen devam ettiğini kaydetti.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) -

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