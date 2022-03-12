KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

ISPARTA'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi. Cenaze konuşan baba Emin Kallı, "Bizim canımız yandı inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın" dedi.

Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde, Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup, yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Kallı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün akşam toprağa verilmek üzere memleketi Milas'a getirildi. Üniversiteli Rabia için bugün öğle vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Kallı'nın babası Emin Kallı, akrabaları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Rabia'nın tabutunun üzerine beyaz tülbent örtülürken, namazın ardından Kallı için helallik istendi. Duaların ardından Kallı'nın cenazesi Milas Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

'CANIMIZ YANDI'

Cenaze töreni öncesi konuşan baba Emin Kallı, "Bu inşallah son olay olur. Bu hadiseler her yerde oluyor. Bizim canımız yandı inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın. Yetkililerimiz bu işe el atsınlar. Devlet bu sürecin takipçisi oluyor. İnşallah bir daha böyle bir hadiseler yaşanmaz" dedi.