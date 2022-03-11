Son dakika: KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika: KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

11.03.2022 17:58

Son dakika haberler: ISPARTA'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

ISPARTA'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 5 Mart'ta akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kallı, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı.

Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti. Kallı'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Çarıkçı açıklamasında, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Son dakika: KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

YORUMLAR
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14 Şubatta askıda çiçek kampanyası başlatmıştı... 8 Marta da o geleneği devam ettirdi 14 Şubatta askıda çiçek kampanyası başlatmıştı... 8 Marta da o geleneği devam ettirdi

İstanbul Caddesi, Üniversite, Köpek, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
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