Köpekten kaçmak isterken canından oldu - Son Dakika

Köpekten kaçmak isterken canından oldu

09.10.2020 19:21

Köpekten kaçmak isterken canından oldu -Köpekten kaçan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı -Çocuk hayatını kaybederken, otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçarken duble yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Köpekten kaçmak isterken canından oldu

-Köpekten kaçan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

-Çocuk hayatını kaybederken, otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçarken duble yola çıkan 13 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Kaynarca- Karasu Duble yolu Küçükkaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol üzerindeki bir çiftlikte oyun oynayan 13 yaşındaki Yusuf Cihan karşısına çıkan köpekten korkup kaçmaya başladı. Köpeğin peşinden geldiğini fark eden çocuk panikle araçların süratli şekilde geçtiği duble yola fırladı. Yolda refüj bölümüne geçmeye çalışan Cihan'a Kaynarca istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan A.G. idaresindeki 81 AAS 910 plakalı Lada marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk kanlar içinde kalırken otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki bir kişi ise hafif yaralandı.

Otomobil sürücüsü araçtan inip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 13 yaşındaki Cihan'ın cansız bedeni savcı incelemesi sonrası cenaze aracıyla Kaynarca Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Köpekten kaçmak isterken canından oldu

Kaynarca, Sakarya, Karasu, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpekten kaçmak isterken canından oldu - Son Dakika

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