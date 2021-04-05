EDİRNE 'KÖPEKTEN KAÇMAMAK, KOŞMAMAK, SAKİN HAREKET ETMEK GEREKİR' - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sayıları artan ve sürü halinde gezen sokak köpekleri, halkı tedirgin ediyor. Veteriner hekim Barış Kasımoğlu, başıboş köpeklerin kısırlaştırılıp, aşılandığında kolay kolay saldırmayacağını belirterek, "Köpekler her ne kadar evcilleşmiş olsalar da bazı içgüdüsel davranışlar bilinçaltında kalmıştır. Köpekten kaçmamak, koşmamak, sakin hareket etmek korunmanın en iyi yolu" dedi.

Keşan'da, mahalle aralarında sürü halinde dolaşan sokak köpekleri, bölge halkını tedirgin ediyor. Pandemi sürecinde sayıları artan köpekler, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanarak, kısırlaştırılıp, aşıları yapıldıktan sonra yönetmelik gereği alındığı bölgeye geri bırakılıyor. Şehrin birçok bölgesinde ise sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama ve su odakları bulunuyor.

'KÖPEKTEN KAÇMAMAK GEREKİR'

Veteriner hekim Barış Kasımoğlu, başıboş köpeklerin insanlara kolay kolay saldırmayacağını belirterek, "Köpek insana neden saldırır? Birincisi, geçmişte geçirdiği bir travmadan dolayı savunma amaçlı saldırabilir ama bu çok enderdir. Genelde kaçar bu köpekler. İkincisi ise sahipli ve bölgesini koruyan köpekler saldırır. Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Köpekler ya koşan insana ya da araba ve motosikletlere saldırırlar. Bu ataları kurtlardan kalma bir davranıştır. Köpekler, avlarını uzun mesafe kovalayarak yakalarlar. Özellikle köpeğin atası gri kurttan kalan bir özelliktir bu. Köpekler her ne kadar evcilleşmiş olsalar da bazı içgüdüsel davranışlar hala onların bilinçaltında kalmıştır. Bunları tetikleyecek durumlardan kaçınmak korunmanın en iyi yoludur. Öncelikle köpekten kaçmamak, koşmamak, sakin hareket etmek, onu umursamıyormuş gibi başka bir yöne bakarak yavaş adımlarla yürümek gerekir" dedi.

'KÖPEK KÜPELİYSE BARIŞÇILDIR'

Sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamaya alışılması ancak bazı konularda dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Kasımoğlu, "Sahipli bir mülke girmediğiniz, yaşam alanına müdahale etmediğiniz ve doğrudan sevmeye kalkışmadığınız sürece köpeğin insana zarar vermesi çok zordur. Isırma ve saldırma vakaları genellikle ya köpeğe bilinçli bir yaklaşımdan ya da köpeğin koruduğu özel mülke girilmek istenildiğinden kaynaklıdır. Sokakta da gördüğümüz, şayet köpek küpeliyse kısırlaştırılmış ve aşılanmıştır. Bu köpek barışçıl bir köpektir, ondan korkmanıza gerek yok. Köpek saldırılarının nedeni ya defansif içgüdü ya kurtlardan kalma avcılık içgüdüsü veya koruduğu özel mülke girmektir" diye konuştu.