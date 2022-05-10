KÖPEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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KÖPEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

10.05.2022 11:21

ADANA'da, başıboş köpeğin peşinden koştuğu çocuk, yere düşmesi sonucu yaralanırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da, başıboş köpeğin peşinden koştuğu çocuk, yere düşmesi sonucu yaralanırken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Başka mahalleden ailesi ile misafirliğe gelen küçük çocuk, oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada boş arsadan gelen sahipsiz köpek, küçük çocuğun peşinden koşmaya başladı. Kaçan çocuk, beton zemine düşerek yaralanırken, köpeği de çevredekiler uzaklaştırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

KÖPEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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