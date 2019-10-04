Son Dakika Haberleri: Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı
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Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kendisini kovalayan köpekten kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köpekten kaçtığı ağaçta 2 gün mahsur kaldı, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kendisini kovalayan köpekten kaçarken ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cevdetpaşa Mahallesi'nde, sokak köpeğinin kovaladığı kedi, kaçmak için yol kenarında bulunan evin bahçesindeki ağaca tırmandı. Kedinin 2 gündür ağaçtan inemediğini fark eden ev sahibi Rüstem Beştepe, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiyecinin yere bıraktığı kedi koşarak gözden kaybolurken, kurtarmayı izleyen mahalleli ise itfaiyecilere teşekkür etti.

- Gaziantep

Gaziantep, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:42 Kaynak: DHA
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