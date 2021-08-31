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Köpekten korkan kedi, bekçinin kafasına tırmandı! Gülümseten o anlar kamerada - Son Dakika

Köpekten korkan kedi, bekçinin kafasına tırmandı! Gülümseten o anlar kamerada

31.08.2021 13:58

İstanbul Sultangazi'de köpekten korkan kedi can havliyle bir bekçinin üzerine çıkarak kafasına tırmandı. Başta ne olduğunu anlayamayan vatandaş kediyi kafasında taşıyarak market dolabının üzerine bıraktı. Hayvanları çok sevdiğini söyleyen vatandaş, "Herkesin kafasına talih kuşu konar, benimkine ise kedi kondu" dedi. İlginç olay marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde oturan bekçi Yunus Kazdal (66), 1 Ağustos Pazar günü işe giderken aynı mahallede bulunan bir marketin önünde arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. O sırada aynı sokakta sahibi tarafından gezdirilen köpek ile karşı karşıya gelen sokak kedisi korkarak kaçmaya başladı.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Kedi bir anda Yunus Kazdal'ın üzerine atladı. Kazdal durumu fark edene kadar kedi bacağından tırmanarak kafasına çıktı. Ne olduğunu anlamayan Kazdal, kafasında kedi olduğunu fark edince çok şaşırdı. Daha sonra kediyi korkmaması için markette bulunan dondurma dolabının üzerine kadar kafasında taşıyarak bıraktı. Dondurma dolabının üzerinde bekleyen kedi, köpek sokaktan gittikten sonra dolaptan inerek gözden kayboldu.

Köpekten kaçan kedi can havliyle bekçinin kafasına tırmandı! O anlar kamerada

"KEDİYİ KAFAMIN TEPESİNDE GÖRDÜM"

3 çocuk babası Kazdal "Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Komşu da köpeğini gezmeye çıkarmış. Bir kedi yavrusu, onu görünce korkup benim bacağıma tırmandı. Ben kediyi kafamın tepesinde gördüm. Ben şok geçirdim. Bir iki dakika ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar gülmeye başladı. Ben de kediyi kafamda tuttum, dondurma dolabının üzerine bıraktım. Dedim herkese talih kuşu konar, bana kedi kondu" dedi.

Köpekten kaçan kedi can havliyle bekçinin kafasına tırmandı! O anlar kamerada

"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Kazdal "Ben hayvanları çok seviyorum, evim sokağın dibinde. Binamda 10 tane daire var, 9'uyla kediler yüzünden konuşmuyorum. Sırf bu kediler yüzünden kendime bahçe yaptım. Çalıştığım yerde keklik kuşum var, bıldırcın, köpeğim var" diye konuştu.

"HAYVAN SEVGİSİ OLDUĞU İÇİN TEPKİ VERMEDİ"

Olayın geçtiği marketin sahibi Coşkun Akyasan "Biz o gün oturuyorduk burada. Komşu köpeğini gezdiriyordu. Kedi de buradan geçiyordu. Komşunun köpeği kediye parlayınca kedi de direkt Yunus Ağabey'in kafasına atladı. Yunus Ağabey ne yapacağını şaşırdı. Kediye hiç tepki vermedi. Bize olsa refleksle iterdik. Yunus Ağabey'in hayvan sevgisi olduğu için hiçbir tepki vermedi" dedi.

Köpekten korkan kedi, bekçinin kafasına tırmandı! Gülümseten o anlar kamerada

Sultangazi, Pazar, Bekçi, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekten korkan kedi, bekçinin kafasına tırmandı! Gülümseten o anlar kamerada - Son Dakika


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