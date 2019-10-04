Son Dakika Haberleri: Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı

1 saat önce

Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı GAZİANTEP - Gaziantep'te, girdiği evde köpeğin havlaması ile korkarak ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı ağaçtan indirildi.

Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı


GAZİANTEP - Gaziantep'te, girdiği evde köpeğin havlaması ile korkarak ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı ağaçtan indirildi.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde girdiği bir evde karşılaştığı köpekten korkup yakındaki bir ağaca tırmanan kedi, bir daha aşağıya inemedi. Kediyi ağaca tırmanırken gören vatandaşlar, sabah kedinin ağaçtan inemediğini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, merdivenle ulaştıkları kediyi ağaçtan indirdi. İtfaiye erinin kediyi bıraktığı esnada köpeğin havlaması ile kedi ters istikamete doğru bir evin bahçesine girerek gözden kayboldu.

Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağcılar'da inşaat alanında vinç devrildi: 1 yaralı
Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı 1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:22:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpekten korkan kediyi itfaiye erleri ağaçtan indirdi, köpeğin havlamasını duyan kedi tekrar kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]