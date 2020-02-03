Köpekten korkup direğe tırmanan kedi, donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpekten korkup direğe tırmanan kedi, donmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

Köpekten korkup direğe tırmanan kedi, donmak üzereyken kurtarıldı

21 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'da gece kendisini kovalayan köpeklerden korkarak direğe tırmanan kedi, sabaha kadar inemedi.

Köpekten korkup direğe tırmanan kedi, donmak üzereyken kurtarıldı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da gece kendisini kovalayan köpeklerden korkarak direğe tırmanan kedi, sabaha kadar inemedi. Kediyi fark eden güvenlik görevlisi, donmak üzereyken hayvanı merdivenle kurtardı.

Sahipata Mahallesi'nde gece saatlerinde köpeklerden kaçan kedi, kullanılmayan bir direğin üzerine çıktı. Direkten inemeyen kedi, sabah saatlerine kadar burada bekledi. Çevrede bulunan bir özel okulun güvenlik görevlisi Alihan Akyol, iş çıkışı kedinin direk üzerinde olduğunu fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtarabileceğini düşünen Alihan Akyol, okulda çalışan arkadaşından da yardım isteyerek direğe merdiven dayadı. Merdivene çıkarak kediyi ayaklarından tutarak kurtaran Akyol, hayvanın ayaklarının donmak üzere olduğunu ve soğuktan gözlerinden yaş geldiğini fark etti. Akyol, kediyi ısınması için güvenlik kulübesine aldı. Burada bir süre ısınan kedi daha sonra koşarak kayıplara karıştı.Alihan Akyol, "Saat 01.00 sularıydı. Çalıştığım kolejin önünde köpeklerin kediyi kovaladığını gördüm. Köpeklerin önüne geçtim, kediyi elime alamadım, kaçtı. Sonra direğin üzerine tırmandı. Kendini kurtardıktan sonra ben görev bölgeme dönmek zorundaydım, öyle de yaptım. Aradan 7- 8 saat geçti. Kedi inememiş, direkte asılı kalmış. Saat 08.30'da kedinin orada olduğunu fark ettim. Okul görevlimiz Niyazi ağabeyin verdiği merdiveni biri aşağıdan tutarken ben de yukarı çıktım. Direkten kediyi kurtarıp indim. Kedinin eli, ayağı buz tutmuştu, gözlerinden yaş geliyordu. Neredeyse ölecekmiş. Kediyi elime aldıktan sonra güvenlik kulübeme soktum. Biraz ısınsın diye ama kaçtı" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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