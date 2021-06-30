Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika

Önceki gün akşam saatlerinde gerçekleşen olay, Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ekrem Binak, kaldırımda yürürken bir köpeğin yanında havlamasıyla korkup yola atladı. Bu sırada yoldan geçen kamyonun çarpması sonucu Binak, ağır bir şekilde yaralandı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla ile gelen ambulans, Binak'ı hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü gözaltına alındı. İfadesinin ardından bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan feci olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Binak'ın yolda yürürken köpeğin havlayarak üstüne gelmesi ve sonrasında ise yola atlaması görülüyor. Devamında ise hızla geçen kamyonun Binak'a çarpması da saniye saniye görüntülendi.