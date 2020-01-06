Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
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Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü

6 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre köpekten korkup, yola çıkan Rojin Yakıt (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Köpekten korkup yola çıkan Rojin, otomobilin çarpmasıyla öldü, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre köpekten korkup, yola çıkan Rojin Yakıt (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt'a çarptı. Rojin çarpmanın şiddetiyle savrulup, yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Rojin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Menemen, İzmir, Rojin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:11 Kaynak: DHA
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