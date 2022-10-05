Danimarka Kuzey Denizi Doğalgaz Sahasında Kimliği Belirsiz Bir Drone Gözlemlendi - Son Dakika
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Danimarka Kuzey Denizi Doğalgaz Sahasında Kimliği Belirsiz Bir Drone Gözlemlendi

05.10.2022 10:22
Danimarka Kuzey Denizi Doğalgaz Sahasında Kimliği Belirsiz Bir Drone Gözlemlendi

KOPENHAG, 5 Ekim (Xinhua) -- Danimarka Ulusal Polisi Salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Kuzey Denizi'ndeki bir doğalgaz sahasında bir kez daha yetkisiz drone faaliyeti gözlemlendiğini açıkladı.

KOPENHAG, 5 Ekim (Xinhua) -- Danimarka Ulusal Polisi Salı günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Kuzey Denizi'ndeki bir doğalgaz sahasında bir kez daha yetkisiz drone faaliyeti gözlemlendiğini açıkladı. Bu, bir hafta içinde aynı bölgede ikinci kez kimliği belirsiz drone tespiti oldu. Salı günkü olay insansız Roar doğalgaz sahasında yaşandı ve geçen hafta Halfdan Bravo doğalgaz sahası yakınındaki bir başka yetkisiz drone tespitinin ardından geldi. Kuzey Denizi'nde Kopenhag'ın yaklaşık 230 km batısında bulunan Roar doğalgaz sahası, Danimarka'nın liman kenti Esbjerg'in de ortalama 230 km batısında yer alıyor. Danimarka, geçen hafta başlarında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki sızıntıların keşfedilmesi sonrasında başta enerji sektörü olmak üzere ülke genelindeki kritik tesislerde gözetim ve uyarıları artırmıştı.

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Kaynak: Xinhua

Kuzey Denizi, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka Kuzey Denizi Doğalgaz Sahasında Kimliği Belirsiz Bir Drone Gözlemlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Danimarka Kuzey Denizi Doğalgaz Sahasında Kimliği Belirsiz Bir Drone Gözlemlendi - Son Dakika
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