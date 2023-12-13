Galatasaray yoluna Avrupa Ligi\'nde devam edecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya karşıya geldi.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesi yüksek maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

LERAGER PERDEYİ AÇTI

58'de sol kanattan hızlı gelen Kopenhag'da Diogo Goncalves'in sol kanattan pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Devler Ligi'ne veda etti.

MANU YENİLDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanda kaldı. Kopenhag 8 puana yükseldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih, Manchester United'ı 71. dakikada Kingsley Coman'ın attığı 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

ASLAN YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU