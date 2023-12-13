Galatasaray yoluna Avrupa Ligi\'nde devam edecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya karşıya geldi.
Tempo seviyesi yüksek maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
58'de sol kanattan hızlı gelen Kopenhag'da Diogo Goncalves'in sol kanattan pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Devler Ligi'ne veda etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanda kaldı. Kopenhag 8 puana yükseldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih, Manchester United'ı 71. dakikada Kingsley Coman'ın attığı 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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