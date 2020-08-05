Kopenhag-Başakşehir: 3-0

STAT: Parken
HAKEMLER: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro GiallatiniKOPENHAG: Johnsson- Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen (Dk. 69 Bengtsson), Mudrazija (Dk. 54 Stage), Zeca, Pep Biel (Dk. 84 Oviedo), Wind, Falk (Dk. 84 Bartolec), Kaufmann (Dk. 54 Daramy)BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 54 Aleksic), Mahmut Tekdemir (Dk. 54 Elia), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Berkay Özcan), Visca, Crivelli (Dk. 79 Gulbrandsen), Demba BaGOLLER: Dk. 4 ve Dk. 53 (P) Wind, Dk. 62 Falk (Kopenhag)
SARI KARTLAR: Bartolec (Kopenhag) - Elia (Medipol Başakşehir)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Başakşehir, Avrupa'ya veda etti. Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4 ve 53'üncü dakikalarda Wind ile 62'nci dakikada Falk kaydetti.