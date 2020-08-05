Kopenhag-Başakşehir: 3-0

STAT: Parken

HAKEMLER: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini

SARI KARTLAR: Bartolec (Kopenhag) - Elia (Medipol Başakşehir)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kopenhag'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Başakşehir, Avrupa'ya veda etti. Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4 ve 53'üncü dakikalarda Wind ile 62'nci dakikada Falk kaydetti.

- İstanbul