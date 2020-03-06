Kopenhag - Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kopenhag - Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Kopenhag - Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Danimarka'da oynayacağı Kopenhag maçında seyirci alınmayacağı açıklandı.

Kopenhag - Başakşehir maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Danimarka'da oynayacağı Kopenhag maçında seyirci alınmayacağı açıklandı.


Danimarka Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mart ayında AC Horsens, İstanbul Başakşehir ve Randers FC ile oynanacak maçların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleşeceği aktarıldı.


Kopenhag Kulübü, karşılaşmaya yalnızca 1000 biletli seyircinin alınacağını duyururken; Başakşehir maçına bilet alan taraftarlara para iadesi yapılacağını da açıkladı.


Temsilcimiz Başakşehir, Sporting Lizbon'u zorlu iki maç sonunda eleyerek adını son 16'ya yazdırmıştı. Kopenhag ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek olan deplasman mücadelesi 19 Mart'ta oynanacak. İlk maç ise İstanbul'da 12 Mart tarihinde gerçekleşecek.

Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:40 
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