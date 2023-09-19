Kopenhag'da deprem! Galatasaray maçına eksik çıkacaklar - Son Dakika

Kopenhag'da deprem! Galatasaray maçına eksik çıkacaklar

Son Güncelleme: 19.09.2023 20:43

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak olan Kopenhag, sakatlıkları bulunan David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un maç kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile mücadele edecek Kopenhag'ın maç kadrosuna sakatlıkları nedeniyle David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius alınmadı.

3 İSİM KADRODA YOK

Danimarka temsilcisi, Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıklarken, sakatlıkları süren David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un kadroda yer almayacağını duyurdu.

SAATLER KALDI

Devler Ligi'nde bu sezon ilk sınavına çıkacak Galatasaray ile Kopenhag arasındaki maç 20 Eylül çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Kopenhag'da deprem! Galatasaray maçına eksik çıkacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kopenhag'da deprem! Galatasaray maçına eksik çıkacaklar - Son Dakika
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