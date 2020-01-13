Kopenhag'daki Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine "Özgür Hong Kong" yazıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kopenhag'daki Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine 'Özgür Hong Kong' yazıldı - Son Dakika

Kopenhag'daki Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine "Özgür Hong Kong" yazıldı

6 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da şehrin simgesi olarak kabul edilen ünlü Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine kimliği belirsiz kişiler, Hong Kong yanlısı slogan yazdı.

Kopenhag'daki Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da şehrin simgesi olarak kabul edilen ünlü Küçük Deniz Kızı heykelinin üzerine kimliği belirsiz kişiler, Hong Kong yanlısı slogan yazdı.

Ülke basınında çıkan habere göre, heykelin üzerine kırmızı ve beyaz renklerdeki sprey boyayla "Özgür Hong Kong" ifadesi yazıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı ancak faillerin henüz bulunamadığı bildirildi.

Kopenhag limanının girişinde granit bir taşa oturtulan Küçük Deniz Kızı heykeli, şehrin önemli uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hong Kong, Danimarka, Kopenhag, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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