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Kopenhag'dan rövanş maçı için 'erteleme' açıklaması
6 saat önce
Kopenhag'ın açıklaması şu şekilde: UEFA ve Başakşehir'e Danimarka'daki corona virüs durumunu anlattık ve hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını bildirdik.
Kopenhag'ın açıklaması şu şekilde:
UEFA ve Başakşehir'e Danimarka'daki corona virüs durumunu anlattık ve hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını bildirdik. 19 Mart'taki rövanş maçının ertelenmesini umuyoruz. Son kararı UEFA verecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:55
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