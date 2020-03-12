Kopenhag'dan rövanş maçı için 'erteleme' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kopenhag'dan rövanş maçı için 'erteleme' açıklaması - Son Dakika Spor

Kopenhag'dan rövanş maçı için 'erteleme' açıklaması

6 saat önce

Kopenhag'ın açıklaması şu şekilde: UEFA ve Başakşehir'e Danimarka'daki corona virüs durumunu anlattık ve hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını bildirdik.

Kopenhag'dan rövanş maçı için 'erteleme' açıklaması, System.String[]

Kopenhag'ın açıklaması şu şekilde:


UEFA ve Başakşehir'e Danimarka'daki corona virüs durumunu anlattık ve hükümetin aldığı kısıtlama kararlarını bildirdik. 19 Mart'taki rövanş maçının ertelenmesini umuyoruz. Son kararı UEFA verecek.


Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:55 
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