Kopenhag-Demir Grup Sivasspor

Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Parken

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James