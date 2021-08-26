Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Parken
Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)
Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel, Wind, Daramy
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kopenhag-Demir Grup Sivasspor - Son Dakika Spor