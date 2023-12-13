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Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki - Son Dakika
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Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda ederken maçı canlı olarak yayınlayan Exxen platformu tepkilerin odağına yerleşti. Yayın daha maç başlamadan donmaya başlarken, maç boyunca ara ara çöken sistem ve kesilen sesler dijital platforma üye binlerce aboneyi küplere bindirdi. Tepkilerini sosyal medya üzerinden gösteren kullanıcıların büyük bir kısmı aboneliklerini sonlandırdığını duyurdu.

13.12.2023 - 08:47,  Güncelleme: 10:24
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti.

EKRAN BAŞINA GEÇENLER SİNİRDEN KÖPÜRDÜ

Galatasaray, Parken Stadı'nda soğuk havada oynanan ve kazanması halinde tur atlayacağı maçta istediği gibi bir mücadele ortaya koyamazken, böylesine önemli bir maça çıkan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları maçı izlemek için televizyonunun karşısına geçtiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ABONELİK ÜCRETİ 300 LİRAYA YAKIN

Aylık 300 TL'ye yakın bir ücret ödeyerek Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformuna üye olan aboneler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesini izlemek için ekran başına geçtiklerinde gözlerine inanamadı.

MAÇ YAYINI DAHA BAŞLAMADAN DONDU

Maç yayını daha başlamadan donarken, sistem maç boyunca da devamlı surette çöktü ve yayın kesildi. Aboneleri isyan ettiren o anlarda sesin de kesildiği görüldü. Yaşadıkları skandala ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan çok sayıda kullanıcı, Exxen platformuna ait üyeliklerini iptal ettiklerini duyurdu.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkilerden bazıları;

Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak 'yayınlayamayan' Exxen'e tepkiler çığ gibi
Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak 'yayınlayamayan' Exxen'e tepkiler çığ gibi
Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak 'yayınlayamayan' Exxen'e tepkiler çığ gibi
Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak 'yayınlayamayan' Exxen'e tepkiler çığ gibi
Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak 'yayınlayamayan' Exxen'e tepkiler çığ gibi
Kopenhag - Galatasaray maçını canlı olarak 'yayınlayamayan' Exxen'e tepkiler çığ gibi
Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen\'e büyük tepki
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: marhaba tele vole :) Yanıtla 0 0
  • Sezgin Özdinc: Ne alakası var abi ;)))))) Yanıtla 0 1
  • Necati Kaya: Salak bir fanatiğin GS düşmanlığının tezahürü. Yanıtla 5 4
  • Selim Kayisi: Bir Türk çıkıyor bir platform kuruyor ve bir çok yabancı para babasını devirip bazı yayın haklarını alarak Türkiye'nin huzuruna sunuyor. Bir kaç dakika yayın dondu diye sizler de laf ediyorsunuz. Milliyetçilik kavramını biraz düşünün derim. Hırsızlık sizin kanınıza işlemiş, bunları da görüp bahane uyduruyorsunuz yalnızca. Yanıtla 3 14
  • GÖKHAN ŞİMŞEK: Acun ılıcalı uzun zamandır söylüyor kaçak yayınlara bir çare bulunmaz ise bu işin önüne geçemeyiz diye keşke haberin başlığını (ACUN ILICALI HAKLI ÇIKTI)yazsaydınız Yanıtla 2 19

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Son Dakika Medya Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kopenhag - Galatasaray maçını yayınlayamayan Exxen'e büyük tepki - Son Dakika
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