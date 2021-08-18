SPOR Kopenhag kafilesi Sivas'ta - Son Dakika

SPOR Kopenhag kafilesi Sivas'ta

SPOR Kopenhag kafilesi Sivas'taHüsnü Ümit AVCI / SİVAS (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas'a geldi.

SPOR Kopenhag kafilesi Sivas'ta Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Danimarka temsilcisi Kopenhag, Sivas'a geldi. Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçındaki rakibi Kopenhag takımı kafilesini taşıyan uçak öğleden sonra Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile, burada kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti. Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek

ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı