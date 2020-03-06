Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol... - Son Dakika Spor

Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol...

6 saat önce

Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüsü sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu.

Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol..., System.String[]

Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüsü sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
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