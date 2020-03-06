Son Dakika › Spor › Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol... - Son Dakika Spor
Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol...
6 saat önce
Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüsü sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
Kopenhag Kulübü, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüsü sebebiyle seyirci alınmayacağını duyurdu. - İSTANBUL
Son Dakika Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu