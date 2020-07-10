Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak

Rakibini ilk maçta İstanbul 'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.

Medipol Başakşehir 'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.

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