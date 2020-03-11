Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

30 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Danimarka ekibi Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı.

Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Danimarka ekibi Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanı, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da oğlu Noah ile izledi.

Danimarka ekibinin 4,5 sezon formasını giyen Hutchinson, teknik direktör Staale Solbakken ile saha kenarında da bir süre sohbet etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli

Son Dakika Haberleri
19:40 Keçiörengücü: 1-0
19:40 Futbol: TFF 3. Lig
19:39 Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki umutlu konuştu
19:36 Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
19:36 Medipol Başakşehir-Kopenhag maçına doğru

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]