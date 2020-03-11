Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Danimarka ekibi Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı.

Kopenhag, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Danimarka ekibi Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanı, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson da oğlu Noah ile izledi.

Danimarka ekibinin 4,5 sezon formasını giyen Hutchinson, teknik direktör Staale Solbakken ile saha kenarında da bir süre sohbet etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:51 Kaynak: AA
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