Kopenhag-Medipol Başakşehir maçına koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kopenhag-Medipol Başakşehir maçına koronavirüs önlemi - Son Dakika Spor

Kopenhag-Medipol Başakşehir maçına koronavirüs önlemi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Kopenhag-Medipol Başakşehir maçına koronavirüs önlemi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in 19 Mart'ta deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı rövanş mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Danimarka hükümetinin bin kişiden fazla katılımın olduğu tüm organizasyonların salgın tehdidi nedeniyle ertelenmesini ya da iptal edilmesini tavsiye ettiği bildirildi.

İki takım arasındaki ilk maç 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Hollanda'da da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:47:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kopenhag-Medipol Başakşehir maçına koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]