Kopenhag-Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika
Kopenhag-Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaştı.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaştı. Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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6.08.2020 05:15:19. #1.13#
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