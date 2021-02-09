- Kopenhag sokakları ışık festivali ile aydınlandı - Son Dakika

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- Kopenhag sokakları ışık festivali ile aydınlandı

KOPENHAG - Kış aylarında gün ışığının görülmediği Danimarka'da başkent Kopenhag sokakları Işık Festivali ile aydınlandı.

Danimarka'da 5-27 Şubat arasında düzenlenen Kopenhag Işık Festivali kapsamında bu yıl 30'un üzerinde ışık enstalasyonu kuruldu. Beşten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak ve 2 metrelik sosyal mesafe kuralının geçerli olduğu Danimarka'da ışık festivali ziyaretçilere görsel şölen yaşattı. Şehrin tarihi binaları ve meydanları ile kanallar rengarenk ışıklara büründü. Enstalasyona "örtü" adı verilirken, sanatçı grubu "örtünün tarihi kuleden dışarı süzülerek bina ile Kopenhag'ın merkezinde değişim rüzgarı estirdiğini" ifade etti. Kopenhag Işık Festivali için bu yıl çevrimiçi harita ile mobil uygulama geliştirildi ve ziyaretçilerin her bir enstalasyonun yerini bulup hakkında sesli bilgi alabilmesi sağlandı.

Kopenhag Işık Festivali Küratörü Jesper Kongshaug, "Yılın sanırım tek ışık festivaline ev sahipliği yaptığımız için çok mutlu, minnettar ve gururluyuz. Etkinliği mümkün kılmak için kaç kişinin ekstra çaba sarf ettiğini anlatamam ama uzun bir süredir çalışıyoruz ve bu insanların bir anda kentte dolaştığını görmek inanılmaz bir şey. Bu yılki festivalin açılış töreni, 1620 yılında inşa edilen eski Danimarka borsa binasından online olarak yayınlandı" dedi. Kongshaug, "İnsanlar sosyal mesafeyi koruyarak eğleniyor ve kenti yeni bir şekilde görmekten keyif alıyor" diye konuştu.

Sanatçı Arthur Steijn ise, "Bu, karışık bitkiler ışıldayan plak çalarlar ve özellikle araçlar gibi birçok farklı şeyi içeren bir iş" diye konuştu.

İspanya'dan gelen bir ziyaretçi olan Elena Chirivella Kopenhag'a ilk kez geldiğini belirterek, "Yani bu festivale ilk gelişimiz ve gerçekten sevdik" dedi. İspanya'dan gelen bir diğer ziyaretçi Santiago Rebelles, "Festivali sosyal medyadan duyduk ve gerçekten de harika" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Kopenhag'a gelen ziyaretçi Sarah Dixon, "Kopenhag Işık Festivali, soğuk Şubat ayında gerçekten harika. Bir şey yapmak, kente gelmek için bir bahane. Soğuk olmasına rağmen böyle bir festivale sahip olmak gerçekten güzel" dedi.

Ziyaretçi Mikkel Kabel, "Yılın bu karanlık zamanlarında ışık festivali çok güzel oldu. Hayatımız biraz da olsa aydınlandı, sanat aracılığıyla canlandık. Bilirsiniz işte, farklı şeyler düşünmek için bir fırsat oldu" diye konuştu.

Organizatör ayrıca, bütün ışık festivalinin rüzgar enerjisi gibi yeşil enerjiyle desteklendiğini belirtti.