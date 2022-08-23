Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

23.08.2022 21:05

Kopenhag takımının antrenmanı Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı TRABZON - Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kopenhag takımının antrenmanı Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TRABZON - Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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