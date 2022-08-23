Kopenhag takımının antrenmanı Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TRABZON - Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.