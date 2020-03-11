Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: Bizim için tarihi bir maç - Son Dakika
Son Dakika Spor Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: Bizim için tarihi bir maç - Son Dakika Spor

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: Bizim için tarihi bir maç

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Danimarka ekibi FC Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken ve takım kaptanı Zeca mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: Bizim için tarihi bir maç, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Danimarka ekibi FC Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken ve takım kaptanı Zeca mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Solbakken, yarınki maç için sabırsızlandıklarını belirtirken, "Türk taraftarlar için heyecalıyız ve maç için sabırsızlanıyoruz. Pazar günü çok kötü bir maç geçirdik. Kariyerimin en kötü maçlarından biriydi ve telafisini yapmak istiyoruz. Bizim için tarihi bir maç ve çeyrek finale çıkmak için iki maçımız var" ifadelerini kullandı.

Danimarka'daki maçın seyircisiz olmasıyla ilgili tecrübeli teknik adam, "İki ayaklı maç, Başakşehir'in sahasında taraftar olması avantaj ama evinizde oynayacağımız maç taraftar olmayacağı için sıkıntılı" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle UEFA Avrupa Ligi maçlarında yaşanan ertelemeler nedeniyle kupanın tamamlanamayabileceği ihtimali ile ilgili soruya Solbakken, "Yapacağımız tek şey yetkililer ne derse onları takip etmek. Onları takip ederek uymak. Bilmiyoruz, beklentimiz de yok. Yetkililerin tavsiyesine uyacağız" şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ AĞIRLANDIK"

Tecrübeli teknik adam maç için İstanbul'a erken gelmeriyle ilgişi olarak, "Planlı değildi, sıra dışı bir durum yok. Yanlışlarımızı konuştuk ve telafi etmek için konuştuk. Sakat oyuncumuz yok ama eksiği bulunan oyuncularınız var. Burada çok iyi ağırlandık" dedi.

ZECA: KAZANMAK İSTİYORUZ

Ligde çok iyi gitmediklerini ama Avrupa'da iyi bir performans gösterdiklerini belirten Zeca ise "İkisi ayrı kulvarlar. Avrupa'da iyi durumdayız ve bu formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

"DAHA ÇOK MAÇ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Zeca, lig başından bugüne çok fazla maç oynamalarıyla ilgili olarak, "Çok maç oynadık, yoruluyoruz ama etrafımızda çok iyi profesyoneller var ve bizleri çok iyi hazırlıyorlar. Hafta sonu çok kötü bir maç oynadık. Oynayabildiğimiz kadar maç oynamak, maç sayısını yükseltmek istiyoruz" diye konuştuk.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Solbakken'in açıklamaları

Zeca'nın açıklamaları


Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:13 Kaynak: DHA
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