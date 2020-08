Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: "Favori Medipol Başakşehir"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Danimarka'nın Kopenhag takımı hazırlıklarına devam etti.

Danimarka Süper Lig'in sona ermesinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü topbaşı yapan Kopenhag günü tek antrenmanla geçti.

Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kopenhag Teknik Direktörü Staale Solbakken, "İlk maçta 1-0'ın verdiği avantajla Medipol Başakşehir maçın favorisi ama maçta her an her şey olabilir." dedi.

Heyecan verici bir karşılaşmanın taraftarları beklediğini aktaran Solbakken, kendileri için iyi bir maç çıkarmanın önemli olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehir'i takip ettiklerini kaydeden Solbakken, ilk maçın ardından yaptığı "maçın oynatılmaması" gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatılması üzerine, UEFA'nın maçların oynanması yönünde karar verdiğini ancak Danimarka'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldığını ve adil bir karar olması açısından, maçın seyircili oynanması gerektiğini vurguladı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un, maçın oynanacağı Parken Stadı'nda, 20 yıl önce Galatasaray ile UEFA Kupasını kazandığını hatırlatılması üzerine Solbakken, Parken Stadı'na yeniden gelecek Buruk'un anılarını tazeleyebileceğini söyledi.

Zeca: "İlk golü biz atmak istiyoruz"

Kopenhag'ın Portekiz doğumlu Yunan vatandaşı kaptanı Zeca ise yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'e karşı zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Zeca, "Zor bir maç olacak. İyi bir takımları ve iyi oyuncuları var. Ligi şampiyon olarak bitirmeleri de bunun ispatı. Maçın ortada geçeceğini düşünüyorum ancak ilk golü biz atarsak, karşılaşma savunma ağırlıklı geçecektir. O yüzden ilk golü atıp maçın akışına bakmak istiyoruz." diye konuştu.

Zeca, Edin Visca ve Demba Ba gibi isimlerle birlikte Medipol Başakşehir'in takım halinde çok güçlü olduğunu kaydetti.

Kopenhag'da sözleşmesi biten Dame N'Doye'nin takımdan ayrılmasını değerlendiren Zeca, "N'Doye bizim için çok önemliydi. Harika bir futbolcu. Belki de Kopenhag tarihinin en iyi futbolcusu. Maçta sahada bizimle birlikte olmayacak ancak onun yerini alacak oyuncularımızın da kazanma hedefimize ulaşmamız için katkıda bulunacağına eminim." yorumunu yaptı.

Karşılaşmasının seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Zeca, Danimarka Süper Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına izin verildiğine işaret ederek, Medipol Başakşehir karşılaşmasının seyircisiz oynanacak olmasının kendileri için haksızlık olduğunu belirtti.