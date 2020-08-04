Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: 'Tatil yapmak mental açıdan iyi oldu'

Karşılaşmanın oynanacağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Solbakken ve takım kaptanı Zeca basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı sayıda basın mensubunun izlediği toplantıda konuşan Solbakken, 26 Temmuz'da oynadıkları son maçın ardından oyunculara 5 günlük izin verdiğini hatırlatarak, "Fiziki olarak belki fazla bir şey ifade etmiyor ancak mental olarak oyuncuların futboldan uzaklaşması çok önemliydi. Süper Lig'de oynadığımız son maçlar çok ağır geçti. Özellikle FC Midtjylland karşılaşması." ifadelerini kullandı.

Kopenhag takımının kaptanı Zeca da yaptığı açıklamada, şampiyon olamamalarından dolayı yaşadıkları hayal kırıklığını beş günlük izinde üzerlerinden atlattıklarını dile getirdi.

Danimarka temsilcisi, basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Parken Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.