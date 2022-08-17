Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle!

Kopenhag Trabzonspor maç özeti! Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Tur için rakibine büyük avantaj veren temsilcimiz, rövanş maçını 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Trabzonspor maç özeti merak ediliyordu. İşte, Kopenhag Trabzonspor maç özeti! Kopenhag Trabzonspor maç özet izle haberimizde...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇ ÖZET İZLE

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KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Tur için rakibine büyük avantaj veren temsilcimiz, rövanş maçını 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

KOPENHAG PERDEYİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren taraftar desteğini arkasına alan Kopenhag, oyunun genelinde kontrolü elinde bulunduran taraftı. Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri ise 9. dakikada Claesson ve 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Bakasetas'tan geldi.

RÖVANŞ 24 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında avantajı rakibine veren Trabzonspor, rövanş mücadelesini 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.