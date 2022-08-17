Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle! - Son Dakika
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Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle!

17.08.2022 09:27
Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Tur için rakibine büyük avantaj veren temsilcimiz, rövanş maçını 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Trabzonspor maç özeti merak ediliyordu. İşte, Kopenhag Trabzonspor maç özeti! Kopenhag Trabzonspor maç özet izle!

Kopenhag Trabzonspor maç özeti! Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Tur için rakibine büyük avantaj veren temsilcimiz, rövanş maçını 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Trabzonspor maç özeti merak ediliyordu. İşte, Kopenhag Trabzonspor maç özeti! Kopenhag Trabzonspor maç özet izle haberimizde...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Kopenhag - Trabzonspor maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle!

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇ ÖZET İZLE

Kopenhag - Trabzonspor maç özeti izlemek için KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ 'ne tıklayınız.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Tur için rakibine büyük avantaj veren temsilcimiz, rövanş maçını 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

KOPENHAG PERDEYİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren taraftar desteğini arkasına alan Kopenhag, oyunun genelinde kontrolü elinde bulunduran taraftı. Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri ise 9. dakikada Claesson ve 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Bakasetas'tan geldi.

Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle!

RÖVANŞ 24 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında avantajı rakibine veren Trabzonspor, rövanş mücadelesini 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

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Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

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Son Dakika Soğuk Haber Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kopenhag - Trabzonspor Maç Özeti (VİDEO) Kopenhag - Trabzonspor maç özet izle! - Son Dakika
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