Peki, Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Kopenhag Trabzonspor maç sonucu skoru nedir? İşte detaylar haberimizde...
Kopenhag - Trabzonspor maçı 2-1 bitti. Maçı Kopenhag kazandı.
16 Ağustos Salı günü oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçının başlama saati, 22.00. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçını, 37 yaşındaki Oliver yönetecek.
Son Dakika › Soğuk Haber › Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? - Son Dakika