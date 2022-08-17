Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? - Son Dakika
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Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

17.08.2022 00:03
Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaştı. Maçın sonucunu merak eden vatandaşlarımız Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? diye araştırıyor. Peki, Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Kopenhag Trabzonspor maç sonucu skoru nedir?

Peki, Kopenhag - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Kopenhag Trabzonspor maç sonucu skoru nedir? İşte detaylar haberimizde...

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kopenhag - Trabzonspor maçı 2-1 bitti. Maçı Kopenhag kazandı.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ağustos Salı günü oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçının başlama saati, 22.00. Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Parken Stadı'nda oynanacak Kopenhag - Trabzonspor maçını, 37 yaşındaki Oliver yönetecek.

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