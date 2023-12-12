 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda son maçta Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti.

Kopenhag U19, Galatasaray U19\'u 6-0 mağlup etti
12.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:25
Abone Ol

UEFA Gençlik Ligi A Grubu altıncı karşılaşmasında Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi.

FARK ATTILAR

Ev sahibi Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 34 ve 42. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.

GALATASARAY ÜÇÜNCÜ OLDU

Maçın galibi Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı. Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
YORUMLAR

Galatasaray, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika


22:43
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:49
Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti

Son Dakika
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:50:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement