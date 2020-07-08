Kopenhag Yarı Maratonu iptal edildi
Organizasyondan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak ve 110'dan fazla ülkeden binlerce sporcunun katılacağı maratonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Organizasyondan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak ve 110'dan fazla ülkeden binlerce sporcunun katılacağı maratonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Maratonu izlemek için bilet alanların, biletleri 19 Eylül 2021'de yapılacak yarış için kullanabilecekleri veya ücreti geri temin edebilecekleri aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:16
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