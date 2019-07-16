Köprü alev alev böyle yandı
6 saat önce
Köprü alev alev böyle yandıBURSA - Bursa'da asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
Köprü alev alev böyle yandı
BURSA - Bursa
'da asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'ndeki Hüdavendigar Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre parkta bulunan asma köprünün çevresinde bulunan ve sebebi henüz belirlenemeyen naylon poşet tutuştu. Yangın, kısa sürede etrafındaki otluk arazinin ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Köprüyü saran yangın, itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayı, gören bir vatandaş, "Bir arkadaşımız şurada bir duman var gidip bir bakar mısın dedi. Gidip baktık siyah poşetin içinden duman çıkıyor. Arkadaşlara rica ettik alıp götürene kadar olay büyüdü. İtfaiyeye haber verdik 5 dakika içinde geldi ve yangına müdahale etti" dedi.
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