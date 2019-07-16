Son Dakika Haberleri: Köprü alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Köprü alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da bir asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu.

Köprü alev alev yandı, System.String[]
Bursa'da bir asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'ndeki Hüdavendigar Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bulunan asma köprünün çevresinde bulunan ve henüz belirlenemeyen bir sebeple naylon poşet tutuştu. Yangın, kısa sürede etrafındaki otluk arazinin ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Köprüyü saran yangın, itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayı, gören bir vatandaş, "Bir arkadaşımız şurada bir duman var gidip bir bakar mısın dedi. Gidip baktık siyah poşetin içinden duman çıkıyor. Arkadaşlara rica ettik alıp götürene kadar olay büyüdü. İtfaiyeye haber verdik 5 dakika içinde geldi ve yangına müdahale etti" dedi. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşiyle barışmak için gittiği evde kayınpederini ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü S-400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz zaferini kutladı Esenyurt'ta metrobüste yangın Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:28:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprü alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]