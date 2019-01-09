Köprü altında bir ayağı ve kuyruğu kesilmiş yavru köpek buldu
KARAMAN - Karaman
'da ayak ve kuyruğu kesilerek köprü altına atılan birkaç günlük olduğu tahmin edilen yavru köpeği, doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş buldu.
Veterinerde tedavisini yaptırdığı yavru köpeği sahiplenen vatandaş iş yerinde ona karton kutudan yuva yaptıktan sonra biberonla beslemeye başladı. Geçtiğimiz Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Karadağ
bölgesine doğa yürüyüşüne giden sanayide esnaf olan Mustafa Uflaz, su içmek için bir çeşmenin yanında durduğunu, çeşmeden su içtiği esnada yakındaki köprünün altından çocuk ağlama sesine benzer sesler duyduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla merak ederek sesin geldiği tarafa gittiklerini anlatan Uflaz, "Köpek yavrusu bulduk. İlk başta dikkat etmedik, ayağının bu şekilde kesik olduğuna. Sonradan elimize aldık bunun annesi nerede diye bakındık, annesi yok. Elimize aldığımızda ayağının, kuyruğunun kesik olduğunu gördük. Gezintiyi bıraktık, hemen veteriner hekime geldik. Veteriner arkadaşlar ilgilendi, ayaklarının, kuyruğunun pansumanını yaptılar. Dükkanıma getirdim, dükkanımda bakıyorum, üç gündür bende. Biberon aldık, sütle beraber... Biberonuyla birer saat arayla karnı doyana kadar veriyoruz. Karnı doydu mu uyumaya geçiyor. İşyerimde yuvasını yaptım. Sürekli sıcak tutuyorum, bakıyorum" dedi. Uflaz, hayvana bunu yapanlara da tepki gösterdi.