Son Dakika Haberleri: Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı
Son Dakika 3. Sayfa Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı

Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı

29 dakika önce

Bakırköy Yeni Mahalle'deki köprü altında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Marmaray seferlerini aksattı.

Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı, System.String[]

Bakırköy Yeni Mahalle'deki köprü altında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Marmaray seferlerini aksattı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle seferler normale döndü.


Yangın, saat 07.20 sularında Bakırköy Yeni Mahalle'deki bir köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü altındaki çöplerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın Marmaray raylarında korkuluk olarak kullanılan plastiklere sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlilerin haber vermesiyle itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın nedeniyle Yeni Mahalle'den Halkalı yönüne seferler bir süreliğine durdu.


Yaklaşık yarım saat aksayan seferler nedeniyle işe gitmek isteyen vatandaşlar, kısa bir yoğunluk oluşturdu.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden sonra yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.


Söndürme çalışmalarının ardından Marmaray seferleri normale döndü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Yeni Mahalle, Bakırköy, Marmaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:24 Kaynak: İHA
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