Köprü altından geçen otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü - Son Dakika

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Köprü altından geçen otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü
6 saat önce
Sivas'ta köprü altından geçtiği sırada üzerine su tahliye borusu düşen otomobilde hasar oluştu.
Sivas'ta köprü altından geçtiği sırada üzerine su tahliye borusu düşen otomobilde hasar oluştu.
Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı'nda, Tayyip Ceylan'ın kullandığı 58 NP 756 plakalı otomobil, kavşağın altından geçtiği sırada köprünün alt kısmında bulunan su tahliye borusu üzerine düştü.
Tavanı çöken araçta hasar oluştu.
Yaralananın olmadığı kazada trafik bir süre aksadı, boru parçaları Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:08 Kaynak: AA
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