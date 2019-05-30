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Köprü ayağına çarpan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Köprü ayağına çarpan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, D100 İstanbul istikametine gitmekte olan Paşa G. yönetimindeki 34 BOH 154 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak Gebze Center AVM köprüsünün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D100 İstanbul istikameti trafiği bir süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:12 Kaynak: İHA
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