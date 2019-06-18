Köprü cezaları Eylül'de iade edilecek
1 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:43
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül
'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.
Köprü cezalarına ilişkin son başvuru tarihi 2 Eylül, iadeler ise 30 Eylül'de yapılacak
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