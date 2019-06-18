Son Dakika Haberleri: Köprü cezaları Eylül'de iade edilecek
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Köprü cezaları Eylül'de iade edilecek

1 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Köprü cezaları Eylül'de iade edilecek , System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının iadesi için 2 Eylül'e kadar ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekirken, iadeler 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:43 
Eylül, Ekonomi
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Köprü cezalarına ilişkin son başvuru tarihi 2 Eylül, iadeler ise 30 Eylül'de yapılacak Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi Şizofreni hastası kadına ormanda kabusu yaşatan sapık: Kısmetim ayağıma geldi Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz

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