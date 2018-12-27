Köprü Cezalarına Af
11 dakika önce
İstanbul - KÖPRÜ CEZALARINA AF (arşiv görüntüyle)İstanbul DHAGeçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren...
İstanbul
- KÖPRÜ CEZALARINA AF (arşiv görüntüyle)
İstanbul DHA
Geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini, trafik cezalarının 2019'da artırılmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:30 Kaynak: DHA
Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fikret Orman'ı Ziyaret Etti
İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu