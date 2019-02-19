Son Dakika Haberleri: Köprü cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat

Köprü cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat

45 dakika önce

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek.

Köprü cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat, System.String[]
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:20 

Fatih Sultan Mehmet, 28 Şubat, Ekonomi
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