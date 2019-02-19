Köprü cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat
45 dakika önce
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:20
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Köprü Geçiş İhlalleri Nedeniyle Kesilen Para Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi 28 Şubat