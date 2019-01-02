Köprü Cezalarının İadesine İlişkin Genelge

Maliye ve Hazine Bakanlığı, sınıfları itibarıyla geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücülerin ödediği cezaların iadesine ilişkin genelge yayımlayacak.

Maliye ve Hazine Bakanlığı, sınıfları itibarıyla geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücülerin ödediği cezaların iadesine ilişkin genelge yayımlayacak.



Genelge ile TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun' teklifinde yer alan ödenmiş cezaların sürücülere iadesi düzenlenecek. Köprülerden geçişi yasak araç sürücülerinin ödediği 20 milyon TL'nin iadesine ilişkin genelgenin bugün yayımlanması bekleniyor.



Besti KARALAR/ANKARA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cahit Zarifoğlu'nun Kitaplarının Yasaklandığı İddialarını Yalanladı

Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu

Sanayici, Girişimci ve Araştırmacıya 5,6 Milyar TL Destek Bütçesi Kullandırılacak

Adana'da Yeni Stadyum, 2 Ay Sonra Tamamlanacak