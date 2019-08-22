Son Dakika Haberleri: Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
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Köprü'de mahsur kalan 7 kişilik aile kurtarıldı

19 dakika önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sağanak nedeniyle taşan deredeki köprünün çökmesi sonucu mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanağın ardından Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, dereye kurdukları kurtarma tertibatı ile aileyi güvenli bölgeye taşıdı.

Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Zonguldak, Dereköy, Kozlu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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