Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Et-Balık köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, Et-Balık köprüsünün direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik kısa süreliğine kitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu.
Tırın kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)