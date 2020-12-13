Köprü faciasında yiten hayatların bestesi: "Filyos Çayı Ağıdı" - Son Dakika

Köprü faciasında yiten hayatların bestesi: "Filyos Çayı Ağıdı"

13.12.2020 11:03
Köprü faciasında yiten hayatların bestesi:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 8 yıl önce 15 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasında yaşananların acısını unutmaya Hayrettin Bilir ve Mevlüt Kırnapçı, birçok kişiyi derinden etkileyen o gününün unutulmaması için "Filyos Çayı Ağıdı" bestesini kaleme aldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 8 yıl önce 15 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasında yaşananların acısını unutmaya Hayrettin Bilir ve Mevlüt Kırnapçı, birçok kişiyi derinden etkileyen o gününün unutulmaması için "Filyos Çayı Ağıdı" bestesini kaleme aldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) emekli Hayrettin Bilir, ilçede 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu meydana gelen olayda yaşanılan acıların ve hataların tekrar yaşanmaması adına bir ağıt bestelemeye karar verdi.

Ağıdın sözleri için eğitimci ve yazar Mevlüt Kırnapçı'dan destek isteyen Bilir, daha sonra yazılan sözlere bağlamasıyla eşlik etti.

Çektikleri videoyu sosyal medya hesabında paylaşan ve pek çok kişi tarafından olumlu tepkiler alan Bilir, adına "Filyos Çayı Ağıdı" verdikleri çalışmayı yakın zamanda stüdyo girerek seslendirecek.

O günkü acıları halen hisseden Bilir ve Kırnapçı, ağıda bir de klip çekerek olayda yaşamını yitirenleri unutturmamayı hedefliyor.

"Kendi yakınlarımızı kaybetmişiz gibi duygulandım ve bu besteyi yaptım"

Hayrettin Bilir, AA muhabirine, yaşanan facianın kendilerini çok üzdüğünü ve bir ağıt bestelemeye karar verdiğini söyledi.

Bunun için Mevlüt Kırnapçı'dan destek istediğini belirten Bilir, "Mevlüt hocam sözleri yazdı, ben de üzerinde çok çalıştım. Kendi yakınlarımızı kaybetmişiz gibi duygulandım ve bu besteyi yaptım. Sözleri okuduğum anda sanki o günleri yeniden yaşamış gibi oldum, ölenleri unutturmayalım istedik." ifadelerini kullandı.

Bilir, sosyal medyada yaptıkları paylaşımın insanlardan olumlu tepki aldığını dile getirerek, "Provalar yaptık ve üzerinde çok istişarede bulunduk, ortaya bu çalışma çıktı. Ama bu bir amatör çekim, stüdyoya girdiğimizde daha çok ses getireceğine inanıyorum. Buna bir klip çekmeyi de düşünüyoruz. O güne dair yaşananlarla ilgili kayıtlarımız da var. 'Bu facia unutulmasın, hatalardan dönülsün.' diye bu ağıdı hazırlayacağız." diye konuştu.

"Olay derin izler bıraktı"

Mevlüt Kırnapçı da olayın dramatik olduğunu ve pek çok kişide derin izler bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buna duyarsız kalamazdım. Arkadaşım, 'Bir ağıt yakalım.' dedi. Söz çalışmasını ben yaptım ve gün yüzüne çıkardım. Arkadaşım da yoğun çalışması sonucunda bu ağıdı yaktı. Çeşitli bölümlerin nasıl olacağı, hangi dörtlüklerin kullanacağımızı dair üzerinde çalışmalar yaptık. Sonra da bunu insanlara ulaştırdık."

İnsanların duyarsız kalmadığına işaret eden Kırnapçı, "Mutluluk paylaştıkça çoğalır, acı paylaştıkça azalır. Bu ağıdın yüreklerde geriye dönüş yapması, acımızı bir nebze olsun azalttı diyebilirim." dedi.

Olay

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmış, çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında, farklı zaman dilimlerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

Filyos Çayı, Zonguldak, Çaycuma, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köprü faciasında yiten hayatların bestesi: 'Filyos Çayı Ağıdı' - Son Dakika


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